Nuovo asilo nido: slitta l’apertura: "Manca l’agibilità"

Slitta ancora il trasferimento dei bambini dell’asilo nido nell’istituto di via San Giuseppe. Mancano i documenti necessari per l’agibilità: l’apertura è ora prevista per lunedì 24 marzo. "Mancano i certificati per la sicurezza dello stabile - dice il sindaco di Verano Brianza, Samuele Consonni -, comunque stiamo andando avanti e alcuni arredi sono già stati spostati nella nuova struttura". Rinviato così il trasloco dei piccoli nella nuova struttura che l’amministrazione comunale ha realizzato con i fondi del Pnrr. Le attività dell’asilo nido, quindi, continueranno nel plesso delle scuole elementari di via Manzoni fino al 21 marzo. In quel weekend verranno completate le operazioni di trasloco e dal 24 marzo tutti i bimbi potranno entrare nella nuova scuola.

Son.Ron.