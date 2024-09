Nuovi spogliatoi e un’infermeria. I campi del rione Santa Margherita sono pronti a rimettersi in forma

Gli atleti che utilizzano l’impianto sono sempre in gran numero, ma le attrezzature sono ormai vecchie, datate, in parte rovinate. Da tempo gli sportivi della città chiedevano di metterci mano e ora il Comune è andato incontro alla richiesta, mettendo in cantiere un intervento consistente per creare spazi nuovi, più adatti e confortevoli per i giocatori, gli arbitri e per tutti coloro che gravitano attorno alle associazioni. Lavori in vista per il centro sportivo di via Deledda, nella frazione di Santa Margherita: il municipio ha appena affidato le opere di realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini a servizio del campo sportivo che sorge a nord della città. L’appalto è stato aggiudicato in settimana, dopo che in estate erano arrivate le offerte delle ditte interessate: gli interventi sono stati assegnati a un’impresa di Fiumicino, in provincia di Roma, che ha offerto uno sconto di poco più del 16 per cento sui costi preventivati e ha battuto così la concorrenza di una quarantina di altre aziende. Da progetto i lavori dovrebbero durare 120 giorni a partire dalla consegna dell’area alla ditta: 4 mesi di tempo per un cantiere che preve un investimento complessivo di circa 500mila euro. Gli operai dovrebbero arrivare a breve. Il centro sportivo di via Deledda è composto da 2 campi da calcio, uno destinato alle partite ufficiali e l’altro, di dimensioni più ridotte, impiegato per gli allenamenti.

Attualmente la struttura è affidata alla società calcistica Campagnola Don Bosco, storica realtà della frazione di Santa Margherita. In base al piano approvato dalla Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella l’impianto necessita di nuovi spogliatoi e locali accessori, anche per far fronte allo sviluppo delle attività sportive. Gli edifici-container oggi esistenti, infatti, adoperati per le squadre e come magazzino e deposito delle attrezzature, non bastano più. Oltretutto, in alcuni casi i prefabbricati sono datati e in cattivo stato di conservazione, essendo esposti alle intemperie. Per questo verranno demoliti e smantellati, per lasciare posto a due nuovi edifici, sempre prefabbricati: uno sarà utilizzato come spogliatoi per le squadre di calcio e gli arbitri e per un locale infermeria, con tanto di sistema di climatizzazione; l’altro sarà invece adibito a magazzino e a bar-cucina. Saranno inoltre rifatte le pavimentazioni e create delle pensiline di collegamento.

F.L.