Nuove prospettive. Intelligenza artificiale chip e microscopi. A tu per tu con il futuro

C’è la lavatrice intelligente che permette maggiore efficienza energetica e idrica riducendo il numero di componenti elettronici grazie a una soluzione che combina gli algoritmi di intelligenza artificiale con quelli di controllo motore senza utilizzare appositi sensori: la lavatrice rileva con precisione il peso del carico ed eroga la giusta quantità di acqua e detersivo migliorando la sostenibilità del lavaggio. E poi ci sono la mobilità sostenibile, la robotica, la possibile di osservare i materiali da cui nascono i chip e anche visitare virtualmente un impianto produttivo StMicroelectronics grazie a visori di realtà virtuale. Appuntamento col futuro sabato in piazza Roma a Monza con l’azienda di Agrate, colosso mondiale nella produzione di componenti elettronici e a semiconduttore, usati soprattutto nell’elettronica di consumo, nell’automotive, nelle periferiche per computer, nella telefonia cellulare e nel settore industriale. L’evento “Costruiamo Innovazione (insieme)“ darà anche l’opportunità agli studenti e alle loro famiglie di osservare da vicino cosa si intende quando si parla di materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e in generale dell’importanza di studi di scienze e tecnologia.

Sono previste (dalle 10 alle 20) numerose attività e laboratori, oltre a tre talk: “Come garantire che le informazioni in un chip non siano manomesse o hackerate?“ farà una breve panoramica sugli attacchi alle funzionalità dei chip, sulla sicurezza dei sistemi basati su intelligenza artificiale, e sull’impatto dell’arrivo dei computer quantistici; “Intelligenza artificiale a portata di chip“ spiegherà come l’intelligenza artificiale permette ai dispositivi indossabili di identificare l’attività fisica che si sta svolgendo o di individuare anomalie nel battito cardiaco, mentre “StMicroelectronics: il tuo futuro nel cuore dell’innovazione“ offrirà la possibilità di scoprire le professioni più ricercate dall’azienda e le opportunità per i giovani. L’invito è aperto a tutti, in particolare ai ragazzi fra i 10 e i 20 anni.