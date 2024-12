Nuove panchine al Bosco delle Querce: arredo urbano potenziato a Seveso

Ci sono venti nuove panchine nel Bosco delle Querce. L’intervento è stato coordinato dall’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso. Sono davvero tanti che quotidianamente vanno al Bosco delle Querce per praticare sport, chi per correre, chi semplicemente per camminare. Ma c’è anche chi ci va semplicemente per riposare, magari sedersi e godersi la pace della natura. Spesso nonni con nipotini o mamme con bambini.

Ed è a loro che è diretto l’ultimo intervento di arredo urbano coordinato dall’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso che ha previsto l’inserimento di 20 nuove panchine fornite da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). Sono già a disposizione dei fruitori del Bosco delle Querce dopo che nei giorni scorsi, dopo un’accurata individuazione del tracciato ideale lungo il percorso che conduce dal centro visite di via Ada Negri all’ingresso su viale Redipuglia, sono state fissate a terra le ultime sei che mancavano. È prevista per il nuovo anno un’ulteriore fornitura di 20 panchine che porterà a un totale di 40.

Anche la nuova area giochi inclusiva, aperta ad agosto e inaugurata ufficialmente a settembre alla memoria di Carlo Galante, avrà due nuove panchine in legno oltre alle tre già presenti da tre mesi e mezzo, pagate grazie al Quadro Economico allegato al finanziamento percepito da Regione Lombardia per un totale di 100mila euro per la realizzazione dell’area. Il Bosco delle Querce è molto frequentato in tutte le stagioni ma in estate le panchine saranno ancora più utili per restare al fresco sotto gli alberi. Un servizio moto utile per chi frequenta quotidianamente il parco sevesino.