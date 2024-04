Nuova scuola in costruzione, cambia tutta la viabilità

Al via il cantiere per la realizzazione della nuova scuola primaria. Sono partiti i primi lavori all’interno dell’area di parcheggio tra via Parravicini e largo Dabbeni, già interdetto alla sosta, e da lunedì partirà il provvedimento relativo alle modifiche alla mobilità nel centro cittadino. Il comandante della Polizia locale ha firmato l’ordinanza che avrà validità dalle 7 del mattino di lunedì fino alla mezzanotte del 31 marzo 2026 o, comunque, fino al termine dei lavori previsti.

Per cercare di limitare il disagio, per quanto riguarda la sosta, è stato allestito un parcheggio provvisorio in via Fermo Zari. L’ordinanza prevede l’interdizione al transito veicolare e pedonale, con istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in largo Umberto Dabbeni con esclusione dei veicoli e dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera pubblica, la regolamentazione della circolazione stradale a doppio senso di marcia in via Fermo Zari, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e via Piero Parravicini, fino all’uscita est del nuovo parcheggio realizzato, l’istituzione del divieto di transito ai pedoni e del divieto di fermata ai veicoli su ambo i lati in via Fermo Zari nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e via Piero Parravicini.

Per quanto riguarda il nuovo parcheggio, sarà a senso unico con inizio dall’ingresso realizzato ad ovest, la sosta avrà una limitazione oraria al massimo di 1 ora per gli stalli posti ad ovest e nella zona centrale del piazzale e con regolamentazione libera per i rimanenti stalli sul lato est. È stato istituito anche l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione tra l’uscita del parcheggio posta ad est e la via Fermo Zari, il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Cesare Cantù e in via Piero Parravicini fino all’intersezione con via Fermo Zari, dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 16 alle 16.45 in orario scolastico. Le limitazioni proseguono con l’istituzione del divieto di sosta in via Cesare Cantù e una serie di altre disposizioni per garantire la sicurezza di chi opera nel cantiere, di chi accede alla scuola e dei bambini. "Mi rendo conto che questo cantiere porterà disagi sul nostro territorio – afferma il sindaco Giovanni Sartori –. Ringrazio i cittadini per la pazienza. Sottolineo che tutto, comunque, è finalizzato alla realizzazione di una nuova scuola primaria più moderna e più sostenibile, e quindi queste modifiche sono dovute per ottenere benefici futuri e duraturi".

Veronica Todaro