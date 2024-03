Nuova rotonda in via Matteotti. Disagi in vista

Novità in vista per la viabilità lungo via Matteotti, una delle principali arterie lissonesi, che corre dai confini con Desio fino alla Valassina tagliando una buona fetta della città. Da oggi partiranno i lavori per la realizzazione della nuova rotonda prevista all’altezza dell’incrocio con via XXIV Maggio. Il cantiere dovrebbe durare per tutto il mese, fino a domenica 31. Le opere riguarderanno, in particolare, la costruzione della rotonda, di uno spartitraffico e dei marciapiedi. Per permettere la realizzazione dei lavori e ridurre il più possibile i disagi per la circolazione il Comune ha previsto divieti di sosta sia in via Matteotti che in via XXIV Maggio nei tratti a ridosso dell’incrocio, così da poter far comunque defluire il traffico. L’ordinanza emessa dalla polizia locale contempla inoltre, in base alle esigenze del cantiere, la possibilità di sensi unici alternati o chiusure temporanee al transito. L’intervento di realizzazione della rotonda fa parte delle opere del Piano attuativo che un privato, in accordo col municipio, sta realizzando per il recupero dell’ex area industriale dismessa che affaccia su via Matteotti, dove al posto della vecchia azienda aprirà i battenti un supermercato, una media struttura di vendita di prodotti sia alimentari sia non alimentari da poco meno di 1.300 metri quadri di superficie, con annesso parcheggio. La nuova rotonda servirà a garantire sicurezza e fluidità alla circolazione su questa trafficata arteria.

Anche a Macherio nei prossimi giorni scatteranno modifiche alla viabilità su una strada centrale: via Visconti di Modrone verrà chiusa dall’incrocio con via Italia e via Roma fino al civico 16 per lavori di sostituzione delle condutture del gas, da lunedì 18 e fino al termine degli interventi.

F.L.