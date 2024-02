Nuova ciclabile: "Manca ancora la rotonda"

Una nuova richiesta di documenti da parte del gruppo d’opposizione Forza Italia punta a fare chiarezza sulla situazione della pista ciclabile e dell’ingresso nella nuova area commerciale sulla Saronno-Monza, dove al momento è operativo solo un ristorante McDonald’s. Da un paio di settimane sono partiti i lavori del nuovo tratto di pista ciclabile da Solaro a Saronno che passerà davanti al nuovo McDonald’s e che dovrà congiungersi, come si legge in una nota dell’Amministrazione comunale "con il tratto già realizzato dall’operatore privato nel parcheggio davanti al comparto commerciale con la validazione di Anas. I lavori saranno completati con la realizzazione di una rotatoria di collegamento con via Como, infrastruttura anch’essa voluta da Anas che migliorerà la sicurezza della viabilità locale". Al momento la rotatoria però non è ancora stata realizzata e ora il Comune riferisce che "la realizzazione della rotatoria è confermata nei prossimi mesi". Ma Alfredo Puzzello (foto), di Forza Italia, non ci sta, e ha chiesto all’assessore di fornire in tempi brevi, gli atti relativi al collaudo delle opere realizzate. "La carente sicurezza del tratto di pista ciclabile realizzato mi rende difficile immaginare un collaudo dall’esito positivo" scrive Puzzello, che nella richiesta protocollata fa riferimento a "quanto affermato dall’assessore", ovvero che "il collaudatore ha certificato che quanto realizzato corrisponde al progetto che è stato approvato da Anas". L’ufficio stampa Anas "dopo opportune verifiche" ha puntualizzato che "i lavori di cui all’oggetto sono in corso di esecuzione ed il soggetto titolare delle opere è il Comune. Pertanto, per informazioni in merito alle “certificazioni di sicurezza” e al collaudo è necessario rivolgersi al Comune di Solaro".

Ga.Bass.