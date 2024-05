Nuova casetta dell’acqua a Cavenago

Raddoppiano le case dell’acqua a Cavenago: grazie alla collaborazione tra BrianzAcque e il Comune da qualche giorno è attivo un nuovo chiosco in via Campagna da cui è possibile fare rifornimento di liscia o gassata. Il rubinetto pubblico aperto tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, si aggiunge a quello di piazza Europa, fuori servizio dopo essere stato preso di mira dai vandali. La riparazione è quasi conclusa e presto tornerà a disposizione. Oggi, i prelievi sono liberi e gratuiti. Tuttavia per effettuare i rifornimenti in futuro occorrerà una tessera magnetica, costo 3 euro, che si potrà comprare da un totem in Municipio, in largo della Repubblica. La card potrà essere utilizzata per prelevare in tutte le oltre cento casette presenti nei comuni brianzoli. L’acqua che viene distribuita, controllata da analisi di laboratorio a cadenza mensile, è la stessa di casa, ma affinata da un sistema di filtraggio che la rende più gradevole al palato senza comprometterne le caratteristiche chimico-fisiche.

Bar.Cal.