Nozze Adriano Galliani a Monza: ecco chi sono gli invitati al ricevimento

L'amministratore delegato del Monza Calcio, l’80enne Adriano Galliani oggi nel capoluogo brianzolo Helga Costa, sua compagna da 13 anni. Spagnola di origini brasiliane, Helga ''è straordinaria, nonostante i casini e le mie famiglie allargate. è diventata un punto di riferimento, soprattutto per mia figlia'', ha raccontato lo sposo, che ha tre figli e alle spalle due matrimoni: con Daniela Rosati e Malika El Hazzari. Helga ha 57 anni, non ama i riflettori e non ha profili social: le uniche uscite pubbliche sono quelle accanto ad Adriano allo stadio o in rare occasioni di gala.

Adriano Galliani lo scorso ottobre è stato eletto senatore, proprio grazie ai voti conquistati nel collegio di Monza, battendo il radicale Marco Cappato, candidato del centrosinistra. Nonostante questo, la cerimonia in municipio sarà celebrata alle 16 dal sindaco Paolo Pilotto del Pd, davanti ai testimoni Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia e celebre avvocato milanese, e Gigi Marzullo (Galliani fu testimone insieme a Sabrina Ferilli alle nozze del giornalista Rai, nel 2018).

Nella lista degli invitati al ricevimento, che si terrà a Villa Gernetto a Lesmo, residenza di proprietà della famiglia Berlusconi, ci sono, tra gli altri, Fedele Confalonieri, Flavio Briatore, Massimiliano Allegri e Marcello Dell'Utri.