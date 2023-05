Notte nel Parco tra corsa e solidarietà

di Gabriele Bassani

Tre Comuni, un Parco, diverse associazioni di volontariato: la corsa, la musica, le salamelle: debutterà sabato 3 giugno la prima edizione della “Groane Night Run“, manifestazione podistica per la promozione e valorizzazione del territorio delle Groane. L’evento è promosso dai Comuni di Lazzate, Misinto e Cogliate. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana Comitato delle Alte Groane. Sono numerose le associazioni coinvolte direttamente per la buona riuscita della corsa, tra le quali anche GAM E20 Misinto, organizzatore della Misinto Bierfest. "Abbiamo pensato a un evento per tutte le famiglie. Oltre alla possibilità di mettersi alla prova sui due percorsi verrà creato un punto di ristoro e allestito un palco per l’intrattenimento musicale con Rudy Neri – spiega il sindaco di Misinto Mattero Piuri –. Un’occasione da non perdere per vivere una notte speciale nella natura". Per gli appassionati podisti ci saranno a disposizione due tracciati da 4 e 8 km, attorno all’area naturalistica del Bosco del curato. "Il grande Parco delle Groane e della Brughiera Briantea va rispettato, ma anche vissuto, attraversato, ascoltato e respirato, per preservarlo da qualsiasi forma di degrado", ha evidenziato il presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi. Il sindaco di Cogliate Andrea Basilico, ha sottolineato come l’evento nasca dalla sinergia di tre Comuni.

"Vogliamo far vivere il Parco delle Groane di sera – ha spiegato il presidente di GAM E20, Fabio Mondini – per apprezzare maggiormente la sua bellezza, il suo fascino e le emozioni che la natura ti può dare. Mettere insieme tre Comuni nell’organizzazione di un unico evento è una cosa molto rara, questa è la dimostrazione che fare squadra si può. Ringrazio il presidente del Parco, tutto il suo staff e i tre sindaci per aver sposato l’iniziativa. Il grande sogno è di aprire anno dopo anno la manifestazione anche ad altri Comuni creando così un unico evento e far vivere quelle emozioni che la natura può dare sempre".