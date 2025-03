“Nonsolomarilyn“ a Monza. Quattro artisti indagano l’anima

Quattro autori per altrettante visuali sulla figura femminile. È quanto proporrà la mostra di pittura intitolata “Nonsolomarilyn“, allestita negli spazi della galleria d‘arte ArcGallery di via Spalto Piodo a Monza.

L‘esposizione verrà inaugurata oggi e si potrà visitare fino al 30 aprile: vi si potranno ammirare le opere di 3 artisti diversi per generazione e formazione, poetica e tecnica, ossia Alessandro Casetti, Nadianna Crosignani e Massimo Lagrotteria. Tutti quanti si concentrano più sull‘introspezione che sulla verosimiglianza delle figure ritratte, "trasferendo – spiegano dalla galleria–- l‘immagine femminile su un piano psicologico che va oltre l‘apparenza e l‘impatto estetico e decorativo". "Le donne – sottolineano dalla ArcGallery – sono ritratte per la maggior parte dei casi non a figura intera ma in primo piano, frontalmente o di profilo, come a significare che all‘artista non interessa tanto il corpo, bensì l‘anima e la personalità della donna".

In questa carrellata femminile c‘è anche uno dei simboli dell‘eterno femminino, ossia Marilyn Monroe, nell‘interpretazione che di lei ha dato l‘artista Omar Ronda, il quale negli anni ha realizzato un‘ampia serie di opere dedicate all‘attrice americana.

"A differenza di Andy Warhol, che voleva denunciare la strumentalizzazione di Marilyn con la ripetitività dell‘immagine – raccontano dalla galleria – Omar Ronda intendeva celebrare l‘attrice con la tecnica artistica chiamata Frozen, per congelarne nel tempo la bellezza e la sensualità".

Visite il giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Fabio Luongo