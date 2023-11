Nonna Agnese ha trovato casa grazie ai social

Nonna Agnese ha trovato una famiglia. Anche grazie alla rete. Un appello lanciato sulla pagina Facebook dell’Enpa di Monza ha visto oltre 600 condivisioni e ha permesso ad Agnese di trovare una casa. La gattina anziana è stata accolta da Silvia e Tommy, una giovane coppia brianzola con due bambini. "Silvia è stata la prima persona che è venuta a trovarla in gattile, si è presa un giorno di tempo per valutare bene l’adozione e, insieme a suo marito Tommy, è tornata al rifugio di via San Damiano decisa a dare ad Agnese il futuro che merita. E così la dolce nonnina ha lasciato per sempre il suo box al gattile di Monza per andare a casa di Silvia e Tommy, dove l’aspettano due bimbe", riferiscono dall’Enpa di Monza.