Non vuole mettere la mascherina e morde un poliziotto in ospedale

E proprio non voleva sentirci a chi le diceva che al pronto soccorso la regola che dal primo maggio non impone più l’uso della mascherina negli ospedali non valeva. E che in determinati reparti, come terapie intensive e pronto soccorsi appunto, occorreva continuare a proteggere se stessa e gli altri utenti, operatori sanitari in primis.

E quando sono intervenuti anche gli agenti del posto di polizia la signora, una donna di 65 anni, lo ha morso.

È accaduto nella tarda mattinata di lunedì al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. La donna era arrivata per accompagnare il marito, colto da un malore e forse era preoccupata e insofferente a mettersi quella mascherina, vista anche la concitazione del momento.

E quando un agente, chiamato dai medici del pronto soccorso dato che la donna stava dando in escandescenze, si è avvicinato per calmarla e ricordarle l’obbligo della mascherina in quel reparto, lo ha aggredito. E lo ha accusato di far parte di un non meglio precisato “complotto globale”, minacciando di prenderlo a calci. E dopo essersi rifiutata di mostrare un documento di identità, è stata invitata a lasciare il pronto soccorso.

A quel punto la sua reazione è stata inaspettata: la donna ha morso il poliziotto a una mano ed è stata arrestata. Il poliziotto è stato medicato in reparto, la donna è stata accompagnata in Questura per formalizzare l’arresto.

Dario Crippa