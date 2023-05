Non solo mattoni a Cederna Biblioteca all’ex cotonificio

di Martino Agostoni

Una grande biblioteca per Cederna pronta nel 2025 assieme un nuovo spazio polifunzionale, per mostre, attività culturali e iniziative proposte dal quartiere. È l’ultima decisione presa dall’Amministrazione comunale per utilizzare gli spazi pubblici previsti nel Piano di lottizzazione dell’ex cotonificio Cederna, un intervento per la riqualificazione degli oltre 42mila metri quadrati dell’ex storica fabbrica in discussione dal 2006. I cantieri sono partiti nel 2012 con la bonifica e la costruzione delle parti residenziali e commerciali, mentre finora sono rimaste in sospeso le destinazioni da dare agli spazi per le funzioni pubbliche con le ultime amministrazioni dei sindaci Faglia, Mariani, Scanagatti e Allevi che hanno ognuna fatto previsioni diverse. Si è passati da un centro civico a un nuovo teatro, a un centro socio-culturale per anziani e bambini, alla sede definitiva del Museo Etnologico fino alla collocazione di una delle tre Casa di Comunità per i servizi sanitari di prossimità. L’ultima decisione l’ha presa nei giorni scorsi l’amministrazione del sindaco Pilotto che ha approvato una modifica parziale alla convenzione urbanistica dell’ex cotonificio con cui assegna al nuovo edificio pubblico 1.000 metri quadrati per la nuova Biblioteca Cederna con un giardino esterno e 500 metri quadrati attigui comne spazio polifunzionale per attività culturali e ricreative. La modifica non altera l’impostazione del Piano già approvato né comporta ulteriori impegni per il soggetto attuatore, il quale finanzierà la realizzazione del nuovo spazio con circa 1,9 milioni di euro. La scelta è stata presa dopo aver individuato una nuova collocazione per la Casa di Comunità, ora spostata a Cantalupo, riqualificando immobili comunali tra le vie Poliziano e Luca della Robbia. Il progetto della nuova biblioteca prevede al piano terra spazi con isole tematiche, salottini di lettura, emeroteca e area ristoro, zone per bambini e una grande sala polifunzionale. Al primo piano ci sarà una sala studio, un’area adolescenti e laboratorio e le scaffalature, nel piano interrato troverà posto un magazzino.

Si partirà dopo la stipula della convenzione tra Comune e soggetto attuatore, quindi saranno necessari 4 mesi per completare la fase progettuale, ci sarà poi il rilascio delle autorizzazioni edilizie e i lavori potrebbero concludersi in circa 18 mesi. La scelta è stata presa dopo che "da anni i monzesi chiedevano la realizzazione di una nuova biblioteca - spiega Marco Lamperti, assessore al Governo del territorio – Questa soluzione ci consentirà di offrire ai cittadini uno spazio con una superficie doppia rispetto a quella della vecchia biblioteca Zuccoli".