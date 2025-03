No agli sprechi. Il cuore d’oro di Rovagnati

Rovagnati contro lo spreco alimentare: dal 2022 il salumificio ha recuperato 55mila chili di cibo ridistribuendo 110mila pasti a persone in difficoltà fra Banco Alimentare, Pane quotidiano e Rete Cauto-Maremosso. Una missione consolidata nel tempo che unisce sociale e green. "Il nostro impegno a sostegno delle comunità rientra in un più ampio movimento di impatto positivo, che coinvolge un network di aziende impegnate in progetti di beneficenza e crea un circolo virtuoso di supporto e condivisione, di cui rendiamo conto all’interno del nostro report di Sostenibilità - spiega Gabriele Rusconi, direttore generale e membro del board dell’azienda -. Il sostegno alle persone rappresenta per noi un pilastro fondamentale. È una vera e propria responsabilità che abbracciamo con convinzione, perché siamo certi che azioni concrete siano essenziali per affrontare le sfide sociali, per supportare chi è in difficoltà e, soprattutto, per contribuire al benessere di tutti in modo tangibile e duraturo".

Tutte le donazioni sono monitorate dalla piattaforma Regusto Società Benefit, portale che ne registra il valore in tempo reale sia in termini di cibo e di pasti distribuiti, che di impatti ecologici, come la CO2 evitata (in questo caso 477,8mila chili), l’acqua e il suolo risparmiati.

"Motivata dal desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore del cibo e il problema dello spreco alimentare", l’azienda dal 2023 è entrata a far parte della community We Save & Care, rafforzando la storica collaborazione con il Banco Alimentare.

