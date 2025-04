Niente trasferimento delle classi. Istituto King, è ancora polemica: "Servono soluzioni, non toppe"

"Bene il passo avanti, ma ora serve visione". Alla luce della notizia che alcune sezioni del Martin Luther King non verranno trasferite a Nova, il Partito Democratico di Muggiò esprime la propria posizione: "Dopo mesi di silenzi da parte sia della Provincia sia del Comune, apprendiamo con favore che si torna finalmente a discutere di una soluzione per la succursale della scuola King, oggi ospitata in spazi di proprietà della Parrocchia. Una svolta che arriva non certo per iniziativa degli enti preposti, ma solo dopo che il Pd, coordinandosi con Alleanza Verdi-Sinistra, il Movimento 5 Stelle e i Popolari Muggioresi, ha presentato una mozione con una proposta rispettosa delle normative, volta a costruire una convenzione tripartita tra Comune, Provincia e Parrocchia".

"Siamo soddisfatti che anche la Provincia sembri accorgersi della gravità della situazione - dichiara Anna Franzoni, consigliera Pd -. Ma è doveroso ricordare che per mesi le istituzioni provinciali e muggioresi sono rimaste ferme, mentre studenti, famiglie e insegnanti sono stati costretti a lottare per avere quello che dovrebbe essere normale: un ambiente scolastico sicuro e dignitoso".

E ancora: "Noi continueremo a vigilare e a proporre, come abbiamo fatto con questa mozione che rappresenta l’unica proposta finora messa nero su bianco da un soggetto istituzionale". "Questo è un primo passo, ma serve molto di più - aggiunge Riccardo Sala, segretario e capogruppo del Pd -. Ci auguriamo che si arrivi presto a una soluzione vera, non solo a una toppa. Per il futuro, ci aspettiamo risposte concrete che non debbano più dipendere dalla pressione pubblica delle famiglie o degli operatori scolastici. Chi governa ha il dovere di anticipare i problemi e risolverli, non inseguirli".

I consiglieri sono favorevoli al fatto che si parli della cessione di un’area da parte del Comune alla Provincia. "Una possibilità che non ci vede contrari, anche perché affonda le sue radici nelle amministrazioni precedenti, ma su cui serve una valutazione più ampia, anche alla luce del calo demografico. Su questo punto serve chiarezza: la cessione comporta inevitabili passaggi in Consiglio comunale che a oggi non ci sono stati. Saremo pronti a valutare ogni proposta con attenzione, nel solo interesse della comunità di Muggiò, delle famiglie e degli studenti", conclude Riccardo Sala.