Nessuno vuole le ex scuole Seconda asta deserta

di Sonia Ronconi

L’asta per due immobili comunali si è conclusa con un nulla di fatto. In ballo c’erano 625mila euro. Dopo che l’asta era andata deserta lo scorso mese di dicembre, anche quella di luglio è stata un flop. In vendita ci sono due edifici di proprietà del Comune di Besana: l’ex scuola dell’infanzia di via De Amicis, nella frazione di Valle Guidino, e l’ex primaria di via San Camillo a Cazzano, nota anche come “Latcho Drom”.

La Giunta sperava grazie alla cessione immobiliare di mettere in cassa almeno 625mila euro, secondo la base d’asta degli immobili (205mila per l’ex asilo di Valle e il doppio, 420mila euro, per il “Latcho Drom”). Lo stabile di via De Amicis ha una superficie di mille e 530 metri quadrati, al momento utilizzati come deposito di materiali per le manifestazioni comunali, che ovviamente saranno oggetto di smaltimento preliminare alla vendita. La destinazione è residenziale, è possibile costruire fino a tre piani abitabili con contestuale cessione gratuita al Comune di un posteggio di almeno 185 metri quadri. Uguale utilizzo anche per il plesso scolastico di Cazzano, arricchito dalla splendida vista sulle Prealpi. Eventuali interventi sono subordinati al completamento del marciapiede lungo via San Camillo per tutto il fronte del lotto e alla realizzazione di un attraversamento pedonale, di un percorso pedonale di collegamento fra via San Camillo e la Strada Vicinale di Beveretta e di opere finalizzate alla riqualificazione del sentiero esistente fra via San Camillo e via San Clemente. Sicuramente, dopo l’estate a Villa Borella la Giunta valuterà una prossima data per fissare una terza asta per portare in Comune un tesoretto da utilizzare per i tanti progetti programmati. "Non ci sono state offerte , ma ci riproveremo - ha spiegato il sindaco Emanuele Pellegrini -. Sicuramente i possibili acquirenti sono in attesa di un ribasso per poi farsi avanti. Queste vendite funzionano in questo modo. Quindi non resta che attendere con pazienza che il prezzo scenda per portare a casa i due beni comunali".