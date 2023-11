Nessun divieto. Strage di multe al Tribunale

Multate per divieto di sosta tutte le auto parcheggiate in vicolo Carrobiolo e vicolo scuole dietro il Tribunale. Perché impediscono il transito dei pedoni "in strada sprovvista di marciapiede". Graziate però le vetture provviste di pass per i dipendenti della giustizia monzese. Un’amara sorpresa per i cittadini che, non solo per fare shopping ma anche per lavoro ieri mattina hanno lasciato l’auto alle spalle del Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi, rimasto l’unica piccolissima valvola di sfogo dopo la rivoluzione della sosta esclusiva delle strisce blu in centro. Una trentina almeno le contravvenzioni staccate dalla polizia locale su entrambi i lati della strada prima dell’inizio della Ztl, dove già da tempo, ma ci sono i cartelli a indicarlo, non si può parcheggiare e si può accedere solo in alcune fasce orarie per carico e scarico e transitare fino a piazza Carrobiolo solo se muniti di autorizzazione. Stessa strage di multe anche nella stradina senza uscita che da vicolo Carrobiolo porta all’ingresso della scuola dell’infanzia Umberto I e alla sede Asl. Ma non alla fine della via, dove i posti sono riservati ai dipendenti dell’azienda sanitaria locale, ma sui due lati, dove finora la sosta era consentita e non è stato posizionato alcun cartello di divieto. "Non è giusto, neanche più i residenti in centro così riescono a parcheggiare perché i posti con le strisce blu non sono neanche abbastanza", si lamentavano ieri alcuni passanti, quando i proprietari delle auto con il foglietto verde sul parabrezza non erano ancora tornati per commentare la multa ricevuta. Sulla questione pass Procura e Tribunale la polizia locale precisa che per i dipendenti della giustizia monzese esiste un numero limitato di permessi.