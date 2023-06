Neopatentato e ubriaco contro un box

La patente fresca. La mente molto meno, visto che era annebbiata dall’alcol ingerito in maniera consistente. Così un 19enne è andato a schiantarsi contro un garage. Trovando poi il supporto di alcuni famigliari a bordo, che hanno provato a discolparlo: "Non fate il palloncino a lui, ero io a guidare", ha detto lo zio, cercando - invano - di confondere le acque. È successo nella notte tra martedì e mercoledì a Seregno. Manca poco alla mezzanotte quando i carabinieri di Meda intervengono in via Luini, dove poco prima un 19enne neopatentato del posto, alla guida di una Fiat 500, con a bordo anche il cugino coetaneo e lo zio, a causa dell’alta velocità influenzata dall’alcol aveva perso il controllo dell’autovettura andando a sbattere contro l’autorimessa di un’abitazione privata, danneggiandone il portone.

Quando i militari intervengono per i rilievi e gli accertamenti, non appena avviano le procedure per il test etilometrico, si vedono scatenare contro l’ira dei parenti del conducente che tentano in tutti i modi di opporsi. Cercano di portare via il 19enne e di dissuadere i carabinieri dall’effettuare il test provando anche a confondere la situazione. Regna il caos per circa mezz’ora. Fino a quando arrivano altre due pattuglie in supporto e i carabinieri riescono a placare gli animi. Quindi sottopongono il giovane automobilista al test, che fa emergere un tasso alcolemico ampiamente fuori dai limiti: oltre 2,10 gl quando il limite doveva essere zero. Da qui, la denuncia per il ragazzo, per guida in stato d’ebbrezza, e il ritiro della patente. Per fortuna, l’impatto contro il garage ha causato solo danni, ma non ci sono stati feriti.

Ale.Cri.