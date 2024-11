Nella storia della musica. Dai leggendari Nirvana alle band dell’era moderna

Il rock più potente ed esplosivo, assieme alla furia trascinante del punk, in due mini-festival nel weekend. Subito prima una serata dedicata al ricordo dei Nirvana e di Kurt Cobain a trent’anni dalla morte del musicista di Seattle, attraverso il racconto di un libro e di un podcast che rievocano i concerti italiani della band. E poi ancora un incontro in cui imparare a fare la spesa in modo climaticamente sostenibile e un film d’animazione per i più piccoli. Tanta musica, ma anche eventi per tutti i gusti, nel menù di questa settimana del Bloom di Mezzago.

Le iniziative al centro multiculturale di via Curiel cominceranno giovedì: alle 20.45, tra le poltroncine rosse di BloomCinema, verrà presentato il libro “La dieta amica del clima - Una piccola rivoluzione collettiva nella lista della spesa“, con l’autore Giuliano Rancilio che dialogherà con Nicolò Vecchia dei legami stretti tra cibo e cambiamento climatico. Verrà proposto anche un divertente quiz per valutare la preparazione di ciascuno in materia. Ingresso libero. Quasi in contemporanea, alle 21.30, si parlerà di Nirvana e di Kurt Cobain con Riccardo Cogliati e Barbara Volpi che discuteranno del libro “Smells Like Italy - I concerti italiani dei Nirvana, 1989-1991“ e con gli interventi da remoto dell’ex promoter Daniela Giombini e del regista Dario Calfapietra, che ricorderanno le vicissitudini della Subway Productions, l’agenzia grazie a cui i Nirvana arrivarono per la prima volta nel nostro Paese. Ci saranno poi il documentarista Paolo Maoret e il musicista Marco Degli Espositi a presentare l’inedita serie di podcast “Ho conosciuto Kurt Cobain - La storia dei Nirvana in Italia“. Ingresso libero. Gli amplificatori del palco del Bloom si accenderanno invece venerdì alle 21.30 con una nuova data della rassegna “Tutto Il Nostro Sangue“, dedicata alle realtà musicali del panorama indipendente. A esibirsi saranno i milanesi Deaf Lingo, con il loro punk-rock dalle influenze power pop e indie. Ad affiancarli i Bulgarelli, formazione emo-math rock bolognese, e gli Uppo, gruppo post-punk brianzolo. Ingresso libero. Sabato altro triplo concerto dalle 21 con i Deaf Club di Justin Pearson e con i Croce666, tra hardcore punk e grindcore, e i torinesi Rope, in bilico tra punk, noise e grunge. Ingresso 10 euro.