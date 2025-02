Nel segno del geniale Chet Baker. Un duo di jazzisti in Villa Reale

Due tra i più talentuosi jazzisti europei in circolazione assieme sul palco per rivisitare i grandi classici della tromba più intensa e poetica del jazz. Un concerto suggestivo da vivere nell’altrettanto suggestivo scenario della Reggia di Monza. È l’appuntamento che si terrà sabato sera in Villa Reale sotto il titolo “Chet“: a esibirsi nella Sala degli Specchi saranno il trombettista francese David Enhco, giovane genietto del jazz contemporaneo, e il virtuoso pianista svizzero Marc Perrenoud. Il duo renderà omaggio al leggendario trombettista americano Chet Baker e al suo stile lirico e intimista, rileggendo pezzi storici come “My Funny Valentine“, “Almost Blue“ e “Just Friends“, che sono stati tra i cavalli di battaglia del musicista statunitense. Accanto a questi ci saranno altri temi e standard tra i preferiti di Baker, mescolati con composizioni originali del duo Perrenoud-Enhco, per un viaggio immaginario attraverso il tempo e i richiami sonori. Il concerto si svolgerà in un doppio set, alle 19 e alle 21, con biglietti in vendita attraverso il circuito Mailticket. David Enhco è considerato un “enfant prodige“ della scena jazz francese, consacrato già nel 2018 dal doppio successo ai “Victoires du Jazz“ sia come artista emergente sia con il suo gruppo The Amazing Keystone Big Band. Il ginevrino Marc Perrenoud è invece un pluripremiato pianista, dotato di uno spiccato senso dell’improvvisazione, a cui è stato assegnato tra gli altri il Montreux Jazz Chrysler Award. Per la doppia esibizione monzese Perrenoud suonerà il prezioso pianoforte Gran Coda Tallone che si trova nella Reggia di Monza, di proprietà della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia. L’evento fa parte della nuova stagione della rassegna “Musique Royale“, promossa dall’associazione Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova insieme a Comune e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Sempre sabato il jazz sarà protagonista anche al teatro OppArt di Sovico, dove alle 21 suonerà il terzetto Notturnia Jazz 3et formato da Franco Napoli al pianoforte, Osvaldo Tapparo al contrabbasso e Danilo Sala alla batteria: la band rivisiterà con eleganza brani senza tempo come “My Funny Valentine“, “La vie en rose“ e “Les feuilles mortes“, accanto a composizioni originali, mescolando melodie e improvvisazioni, tradizione jazz e modernità, evocando atmosfere intime e notturne.