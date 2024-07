Nel paradiso del convento alle Grazie. Estate francescana con i giovani

In un mondo dove tutto pare volto solo ai piaceri mondani, esiste una realtà in cui i giovani possono ancora coltivare la propria dimensione spirituale. Si tratta del Santuario di Santa Maria delle Grazie di Monza, oasi di pace e religiosità dove alla vita dei frati francescani si affianca tanta presenza giovanile. Numerose le iniziative estive organizzate dai frati ogni anno. Una si svolge proprio oggi: una camminata in montagna – con ritrovo e partenza a Cusio (BG) e arrivo al rifugio Benigni (2222 metri) – per giovani dai 18 ai 35 anni. Escursioni scandite lungo tutto il corso dell’anno, di cui la più tradizionale è la marcia francescana, che quest’anno si svolgerà da Aosta a Ivrea dal 25 luglio al 4 agosto, coinvolgendo 75 ragazzi. Si tratta di un cammino fisico e spirituale, in cui a una parte escursionistica di camminata e scoperta di sentieri naturali, se ne affianca un’altra divisa tra la preghiera, la meditazione e il dialogo. Il titolo scelto di “Vivo con te“ è un richiamo alla vita e alla spiritualità di San Francesco, di cui quest’anno decorre l’800° anniversario dalla comparsa delle stimmate. "Le stimmate di Francesco rappresentano la relazione profonda tra il dolore e l’amore - chiarisce fra’ Ivano Paccagnella, referente dei frati francescani per le attività con i giovani -. Il dolore è evitato da tutti, ma è anche ciò che ci comunica di essere vivi".

Attività in cui i frati si impegnano non solo in estate. "Durante il resto dell’anno siamo attivi con i nostri corsi vocazionali, che sono tesi proprio allo scavo interiore. I ritiri sono momenti di condivisione e ascolto, strumenti concreti per rileggere la vita e cercare di dare un nome alle emozioni e ai sentimenti che si provano. I giovani hanno bisogno di essere ascoltati". I francescani delle Grazie cercano di dare una mano anche con il progetto “Casa Ain-Karim“, dando alloggio a giovani bisognosi. "Per ora ne stiamo ospitando 5 dai 24 ai 35 anni - chiarisce fra’ Ivano -. Vivono qui per un anno, un anno e mezzo, lasciando un’offerta libera. Una volta a settimana facciamo un incontro insieme riflettendo sulla Parola di Dio". Parallelamente a organizzare momenti di preghiera e incontri è anche la Gioventù francescana, il gruppo di giovani laici francescani dai 18 ai 30 anni, che ogni giovedì sera si trova alle Grazie.

