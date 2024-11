Nei giorni festivi e alla sera i bus non ci sono

Nei giorni festivi a Monza circolano solo due linee di autobus urbane, la z211 e la z212, mentre le altre 5 di Net attive dal lunedì al sabato, la domenica non si muovono. Un segnale evidente di come ciò che più in assoluto potrebbe essere arma per combattere l’uso della macchina e la congestione del traffico, il trasporto pubblico locale, sia ancora carente in città. Il problema è parecchio sentito dai monzesi, anche se va detto che quando nei festivi c’erano più linee in attività, prima del 2015, spesso gli autobus si trovavano a viaggiare vuoti o semivuoti. Segno di una cultura che era ancora tutta da costruire sull’uso di mezzi di trasporto pubblico per muoversi, o sull’esistenza di alternative all’auto privata. Ora, dopo 9 anni, le sensibilità sono cambiate e si è capito che l’inquinamento atmosferico che deriva dal traffico stradale è un problema serio. Per cui anche i cittadini chiedono qualcosa di più.

A settembre dell’anno scorso ha molto colpito la soppressione delle corse del bus z222 nei giorni festivi, che serve il centro storico, via Cavallotti e San Fruttuoso, collegandoli alla metro M1 di Sesto San Giovanni, per cui erano insorti i cittadini di San Fruttuoso. Sulla linea per Sesto è comunque attiva la domenica la z221, che parte dal centro, insieme alla z204 che porta alla metro di Cologno Monzese. Nel complesso però le possibilità per un monzese di muoversi all’interno della città nei giorni di festa restano molto scarse. Il problema vale anche per chi vuole prendere gli autobus la sera: questa volta tutti i giorni le ultime corse urbane partono tra le 20:30 e le 21 (solo qualche linea interurbana tocca gli orari serali anche oltre le 23) e se si decide di rimanere in centro a mangiare qualcosa e rientrare più tardi non resta che affidarsi al taxi. O andare a piedi.

A.S.