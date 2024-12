Natale a Bovisio Masciago: pista di pattinaggio e incontri con Babbo Natale

Due momenti speciali in attesa del Natale. Il primo è uno di quelli diventati ormai tradizionali a Bovisio Masciago: l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio in via Roma oggi alle 15.30 e fino al 12 gennaio. Durante il pomeriggio dell’inaugurazione l’ingresso sarà gratuito e l’unico costo sarà per il noleggio dei pattini. Il biglietto costa 6 euro, il noleggio dei pattini 2. Per informazioni: sport@comune.bovisiomasciago.mb.it, tel. 0362.5.11.211-233.

Nella stessa giornata c’è anche il primo dei tre appuntamenti con Babbo Natale e con un suo elfo: dalle 15 alle 18 percorreranno le strade di Bovisio, non solo quelle del centro. Saranno presenti anche il 14 e il 21 dicembre. Nel pomeriggio di sabato 14, inoltre, il duo Babbobrò animerà le vie del centro con canzoni natalizie.