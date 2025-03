Nasi fratturati e fuochi d’artificio, chiuso per 10 giorni bar fracassone

Nasi fratturati e fuochi d’artificio fra i tavolini. Dieci giorni di chiusura per un locale di Nova Milanese, il Lunch Bar Paradiso di via Diaz, su disposizione del Questore di Monza. L’hanno portata termine ieri mattina i carabinieri per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il bar in questione aveva creato un quadro preoccupante a causa della sua frequentazione da parte di soggetti con numerosi precedenti di polizia per reati come ricettazione, guida in stato di ebbrezza, furto, ingresso e soggiorno illegale nello Stato, spaccio, porto di armi o oggetti atti ad offendere, danneggiamento, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale.

Erano state numerose le richieste di intervento avanzate per lo più in orari serali e notturni per schiamazzi, liti, persone moleste e dedite all’abuso di sostanze alcoliche. I residenti della zona avevano presentato due esposti ai carabinieri per schiamazzi, musica ad alto volume e presenza di numerosissimi avventori che si ubriacavano fino a tarda notte urlando e molestando con rumori di ogni genere, anche con fuochi d’artificio, sparati tra le auto e sotto i balconi.

Inoltre, il bar era stato teatro di un’aggressione, nel corso del quale un minorenne era stato malmenato con calci e pugni da un gruppetto di altri avventori del bar che gli avevano fratturato il setto nasale con una prognosi di 20 giorni.

Dario Crippa