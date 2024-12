Nasce l'Academy tornitura-fresatura in Brianza: formazione gratuita per operai specializzati

Un’idea innovativa aiuterà le imprese brianzole a trovare manodopera specializzata. Nasce l’Academy tornitura-fresatura di Apa Confartigianato, Manpower e Overmarch, uno speciale corso che forma gli operai su macchine a controllo numerico, in particolare fresatori e tornitori.

In Brianza, terra di artigianato e di innovazione, per portare avanti la lunga tradizione manifatturiera servono operai sempre più formati, in grado di coniugare l’antica maestria della manualità ai processi produttivi di oggi, sempre più tecnologicamente avanzati. Ma mancano operai formati.

Da qui l’ingegno dei tre partner per dare vita a un’iniziativa che ha lo scopo di rispondere alla difficoltà del territorio brianzolo di trovare candidati con le giuste competenze, formando nuovi talenti sulla base delle richieste delle imprese e avviandoli subito al lavoro. Le persone selezionate per partecipare ai corsi gratuiti saranno assunte a tempo indeterminato da Manpower e inseriti nelle aziende del territorio.

Manpower reperirà i nuovi lavoratori, mentre Overmach - azienda specializzata nella vendita di macchine utensili, stampanti 3D e software per l’industria meccanica - erogherà la formazione con i propri docenti nel suo sito di Cuggiono.

Secondo Excelsior, il sistema informativo di Unioncamere, nei prossimi tre mesi le imprese manifatturiere della sola provincia di Monza e Brianza cercheranno oltre 1.700 figure specializzate per la produzione, ma dovranno confrontarsi con una crescente carenza di talenti con le competenze necessarie.

Proprio per fare fronte all’attuale scenario di “talent shortage“, Manpower, Overmach e Apa Confartigianato hanno sviluppato questo percorso di formazione gratuito destinato a un massimo di 15 operai: gli iscritti selezionati da Manpower verranno inseriti in un corso di formazione di circa 80 ore in disegno tecnico di base, tornitura Cnc e fresatura Cnc di Manpower Academy e di Overmach.

Fin dal primo giorno di formazione i partecipanti saranno assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato da Manpower e al termine delle lezioni tutti gli iscritti inizieranno a lavorare presso le aziende partner.

"Con il progetto “Academy“ diamo una risposta concreta alla carenza di competenze che sta investendo anche il nostro territorio – esordisce Enrico Brambilla, segretario generale Apa Confartigianato –. Questa iniziativa auspichiamo possa essere l’apripista di una serie di Academy che abbiamo intenzione di sviluppare per altri settori strategici, con l’obiettivo di supportare la crescita delle aziende e offrire prospettive di lavoro stabili e qualificate".

"Questo progetto è cruciale perché riunisce tre realtà che offrono una risposta in particolare alla sfida della carenza di talenti, un fattore che ostacola lo sviluppo delle Pmi – afferma Silvia Galvagno, sales & specializations senior manager ManpowerGroup –. Per affrontare la difficoltà nel reperire risorse qualificate, la chiave risiede da un lato nel favorire l’ingresso in azienda con competenze fondamentali, dall’altro garantire un continuo aggiornamento delle competenze per rispondere alle trasformazioni del contesto produttivo".

Un aggiornamento delle competenze parecchio sollecitato dalle aziende. "Questo progetto mira a soddisfare le esigenze delle nostre aziende clienti, le quali sono pronte ad investire in tecnologie ad alto potenziale ma hanno problemi a poterlo fare a causa della carenza di personale qualificato", dichiara infine Andrea Negri, Group Hr manager di Overmach.