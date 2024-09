Nasce il Parco solare. Piccoli astronomi e giovani meteorologi crescono a Cesano

Gioco, divertimento ma anche didattica in materia di astronomia, fisica ed ecologia: è possibile tutto questo nel nuovo parco solare ludico-didattico di via San Marco, inaugurato ieri mattina. Si tratta di un’area verde completamente riqualificata con strutture innovative dedicate ai temi dell’energia solare, dell’astronomia e della meteorologia. Sarà una sorta di laboratorio didattico a cielo aperto in cui le scuole potranno svolgere lezioni di scienze e giornate didattico-formative.

È stato ideato e sviluppato dai tecnici dell’ufficio ambiente del Comune, col supporto specialistico di Alessandro Ceppi del Politecnico di Milano. All’interno dell’area trovano spazio una meridiana analemmatica umana, una stazione meteo-climatica per la misura delle principali variabili atmosferiche, un gioco didattico Stefan-Boltzmann a tema energia solare, un tavolo con la rosa dei venti ed una stazione di ricarica wireless e con porte Usb che utilizza l’energia solare per ricaricare dispositivi elettronici come smartphone e tablet ed un rain garden. Completa il Parco il percorso con le sagome dei pianeti del sistema solare. La meridiana funziona posizionandosi al centro del quadrante e osservando la proiezione della propria ombra: la stazione meteo-climatica consente l’acquisizione in tempo reale di tutte le principali variabili meteo-climatiche, consultabili via web. Il gioco didattico a tema di Stefan-Boltzmann consiste nella realizzazione di 6 superfici diverse (sughero, sabbia, superficie metallica, ghiaia, asfalto, pietra luserna), in cui si andranno a misurare le risposte termiche, dipendenti solo dal tipo di materiale, visto che la radiazione solare entrante sarà la medesima su ogni superficie. C’è la rosa dei venti per conoscere nome e provenienza di tutti i venti e al suo fianco è installata una panca con stazione di ricarica per smartphone e tablet a energia solare. Tutto il Parco e le strumentazioni realizzate sono accompagnate da pannelli informativi e descrittivi, dotati di QRcode che consente il collegamento a portali dedicati e gli approfondimenti. Alle scuole saranno inoltre forniti strumenti didattici dedicati per utilizzare al meglio le potenzialità del nuovo parco. "Dobbiamo essere tutti orgogliosi di poter disporre di un parco di nuova generazione, pensato e progettato per ospitare le scuole offrendo strumenti divulgativi e di apprendimento, ma anche un luogo in cui i ragazzi potranno ritrovarsi per trascorrere il tempo libero in un contesto curato e gradevole", ha detto il sindaco Gianpiero Bocca all’inaugurazione.