Nasce al parco la casetta dei libri

Il parco pubblico si trasforma anche in una biblioteca e in un angolo lettura. Sbarca a Villasanta il bookcrossing, quella modalità che anche in Italia sta sempre più prendendo piede, di scambiarsi libri anche al di fuori degli spazi tradizionali della biblioteca.

E di diventare, al tempo stesso, non solo fruitori dei testi, ma anche donatori.

Anche a Villasanta è arrivato il bookcrossing: l’angolo dello scambio dei libri è il parco La Ghiringhella, di via Buozzi, uno dei luoghi più frequentati soprattutto dalle famiglie. Il taglio del nastro della casetta che ospiterà i testi dove, chiunque, potrà prenderli e poi riportarli dpo la lettura - oppure tenerli a casa, o ancora portarne di propri - è previsto per oggi pomeriggio alle 15.30.

L’iniziativa dell’angolo bookcrossing nasce, non solo per diffondere l’amore per la lettura e la possibilità di condividere con gli altri i propri libri del cuore, ma anche per rispondere alle richieste di molti villasantesi che vorrebbero regalare i libri che hanno a casa alla biblioteca cittadina, ma spesso i titoli proposti non vanno bene.

Un progetto che certamente regalerà una seconda vita a romanzi, saggi, brevi racconti, testi per adulti e per bambini che nella nuova “casetta della cultura“ alla Ghiringhella inizieranno una nuova vita.

L’iniziativa parte con una sessantina di titoli, destinati sia agli adulti (per un totale di 26 romanzi) sia ai piccoli lettori (per un totale di 35 libri per bambini e ragazzi).

Il bookcrossing funziona così: chi desidera regalare un libro lo deve portare in biblioteca, dove il personale lo valuterà selezionando i libri da immettere nel circuito. Su ogni libro selezionato verrà apposto il logo specifico. Chi invece sceglie un titolo dalla casetta, può portarlo a casa e poi tenerlo o riportarlo di nuovo nella casetta dopo averlo letto.

"È un sistema gratuito e semplice – spiega l’assessora alla Cultura di Villasanta, Adele Fagnani –. E la collocazione scelta, in un punto riparato e protetto da eventuali intemperie del Parco La Ghiringhella, mi sembra particolarmente adatta, considerato anche che si tratta di un luogo dalla forte vocazione ricreativa e aggregativa".

