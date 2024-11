Nasce a Monza il progetto Mappe Giovanili. Video e incontri col mondo del lavoro. I ragazzi aiutano altri ragazzi a crescere

Dai ragazzi, per i ragazzi. È questo il focus di Youth Maps, il progetto educativo promosso nel territorio della provincia di Monza Brianza da BUFF APS Associazione di Promozione Sociale e GPS Global Position System, con il sostegno di Fondazione della Comunità Monza e Brianza e con il supporto dell’istituto di istruzione superiore Olivetti di Monza. I protagonisti saranno cinque giovani tra i 18 e i 27 anni, che dai prossimi giorni si metteranno alla prova per supportare altri ragazzi, tra i 13 e i 24 anni, nel loro percorso di crescita personale. Si inizia con sessioni di coaching in piccoli gruppi per aiutare i giovani a focalizzare i propri obiettivi, conoscere le proprie abilità.

Segue un laboratorio professionale di videomaking spendibile nel mondo del lavoro. Stando dietro l’obiettivo, inoltre, i giovani impareranno a cambiare prospettiva e a vedere al di là di ciò che apparentemente si vede nell’osservare il mondo che li circonda. I partecipanti incontreranno e intervisteranno professionisti di diversi settori, per farsi un’idea chiara e realistica delle varie opportunità lavorative e formative. Ci saranno spazi di confronto dove i giovani potranno discutere di temi per loro rilevanti, imparare a costruire le proprie opinioni e portarle avanti in modo educato e rispettoso dell’altro. Tutte le attività porteranno alla creazione di materiali video che verranno diffusi sui canali social di BUFF così da essere di supporto ai giovani, in tutta Italia, e contribuire a creare un luogo di prossimità online. È stata avviata una campagna di crowdfunding per raccogliere almeno 600 euro, necessari a ottenere il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, che confermerà il contributo previsto per il progetto, pari a 6mila euro, a fronte di una raccolta pari al 20% dell’importo previsto (www.fondazionemonzabrianza.org/progetti/youth-maps).

Cristina Bertolini