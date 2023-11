Musica, poesia e una fiaccolata per Lea Garofalo

L’avevano uccisa a Milano 14 anni fa e ne avevano bruciato il cadavere a Monza. Lea Garofalo, 39 anni, aveva osato spezzare la catene della ’ndrangheta. Lo aveva pagato con la vita. Per non dimenticare, per la seconda edizione de “In Cammino per la legalità“, oggi è stata organizzata una fiaccolata al quartiere San Fruttuoso. Partenza alle 18 dal Giardino Lea Garofalo al Parco della Boscherona, percorso di 3 chilometri fino al cimitero di San Fruttuoso. Domani nell’ambito di Intrecci di Resistenza-Giornata contro la violenza di genere, ci si trova alle 11 all’Arengario di Monza con musica e poesia a cura di Francesca Prestia e Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia. E alle 18 alla libreria “Virginia&Co“ in via De Gradi di dialoga con l’autrice del libro “La scelta dio Lea“, con l’autrice Marika Demaria e Sergio Cucci di Libera.