Musica natalizia, show teatrali e Marching Band: ci sarà da divertirsi

Il jazz delle origini e il funk, la musica per bande e uno spettacolo di teatro e danza. Le iniziative nelle piazze, le Vespe storiche e gli appuntamenti per i più piccoli. La Brianza si prepara al Natale. Lo fa con una fitta serie di eventI. Questo pomeriggio a Lissone la Dixie Christmas Marching Band riscalderà la centralissima piazza Libertà dalle 16 con un’esibizione itinerante a base di dixieland, il jazz di New Orleans, e con l’aggiunta di qualche brano natalizio. A Vedano alle 21 nella palestra di via Italia risuoneranno i pezzi tradizionali natalizi con il Corpo Musicale San Luigi diretto da Enea Bezzi. Al Bloom di Mezzago dalle 21.30 si scatenerà l’energia dei Funky Lemonade, band che mescola in modo spumeggiante il funk, il soul, melodie pop e ascendenze r’n’b: il gruppo presenterà sul palco di via Curiel il suo nuovo singolo ed Ep. Ingresso 5 euro. Subito dopo, dalle 23.30, ballo e live performance con il “Rave Solstice”, con i dj-set di Gaia Barella e del dj e producer Bptsm, per la rassegna “Spicecore”. Ingresso 10 euro. Per tutta la giornata piazza Libertà a Lissone ospiterà un’esposizione di Vespe d’epoca, mentre a Seregno dalle 10 il parco Madonna della Campagna vedrà il Magico Villaggio di Babbo Natale con giochi, un laboratorio di bacchette magiche e un divertente show. La biblioteca civica seregnese alle 10.30, e in replica alle 15.30, proporrà lo spettacolo teatrale per bambini “La conta di Natale” con Claudio Milani. A Biassono dalle 14 alle 17 nella piazza centrale della frazione di San Giorgio la festa “Natale a San Giorgio”, con le magie e le risate del Mago Tittix e con la possibilità di donare regali, attraverso il Comitato Maria Letizia Verga, per i bambini ricoverati in ospedale. Dalle 21 il cineteatro Santa Maria di via Segramora farà infine da scenario per il “Gran Galà di Natale”, uno spettacolo di teatro, musica e danza proposto dalle associazioni biassonesi: a esibirsi saranno la compagnia La Rinascita, le scuole di danza Giselle e DanzArt Academy, il Corpo Musicale Biassonese, i musicisti dell’associazione Talent Yard e della Scuola Amerigo Monguzzi. Biglietto d’ingresso 10 euro, ridotto a 5 euro fino ai 12 anni.

F.L.