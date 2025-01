Musica, lettura e meditazione. Il benessere in biblioteca

Nuova edizione del corso gratuito di meditazione in biblioteca a cura di Marco Pelusi. L’appuntamento è tutte le settimane, a partire dal 3 febbraio, il lunedì alle 20.15: negli incontri, della durata di un’ora circa, si medita, si ascolta musica, si legge, ci si confronta e approfondiscono temi quali filosofia, arte, musica, benessere, salute e sport. Nello specifico il lunedì sera saranno trasmessi gli insegnamenti spirituali dello Yoga del Cuore di Sri Chinmoy, insegnante contemporaneo di meditazione, ma anche artista, musicista e filosofo. La meditazione rappresenta uno stadio avanzato dello Yoga, attraverso il quale accedere all’oceano di gioia e saggezza, destinato a soddisfare la sete spirituale di ogni creatura.

La riscoperta della dimensione interiore e la consapevolezza della sua esistenza, portano alla luce nel praticante nuove vocazioni e talenti, come ad esempio in ambito artistico o sportivo. Gli appuntamenti si terranno nella biblioteca civica di piazza Garibaldi. Per informazioni e prenotazioni basta inviare una mail a meditazione.mb@goldenboat.in o chiamare l’insegnante al numero 328-2487494.

V.T.