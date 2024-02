Musica e dj set non autorizzati. La multa è maxi

La maxi multa di quattromila euro, alla fine, potrebbe essere il male minore: il titolare di un locale cittadino, trovato non in regola dalla polizia locale, rischia la sospensione dell’attività. Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti hanno effettuato controlli su tutto il territorio cittadino. Una maxi operazione che ha coinvolto 7 pattuglie, per un totale di 15 uomini. Durante questo terzo turno, ovvero durante questa attività che svolge dalle 19.30 fino all’una della notte, a destare maggiore sorpresa è stata la situazione riscontrata in un locale del centro.

Il controllo è stato effettuato in modo tutt’altro che casuale: quello stesso locale era già stato segnalato in precedenza per il disturbo che reca a tutto il vicinato. All’ingresso gli agenti hanno notato l’intrattenimento con dj set e apparecchiature di diffusione sonora non utilizzabili in virtù di una specifica ordinanza firmata dal sindaco perché in passato nel locale erano state riscontrate gravi violazioni. Per il titolare una sanzione di 4mila euro. I guai, però, potrebbero non finire qui: si profila la possibilità della sospensione dell’attività. Nel corso della serata, al di là del locale, l’attività di accertamento ha riguardato anche i diversi quartieri del territorio, compresi quattro posti di controllo lungo le principali strade cittadine. Il bilancio è di decine di conducenti sottoposti al test dell’etilometro, ma risultati tutti in regola. Venti, invece, quelli sanzionati per infrazioni di vario tipo al Codice della strada. "La capacità di mettere in campo interventi strutturati come quello di venerdì sera – commenta William Viganò, assessore alla Sicurezza – sono la conferma della qualità del nostro corpo di polizia locale. Grazie a tutti gli uomini del comando si possono perseguire i nostri obiettivi di sicurezza". G.G.