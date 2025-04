Musica e amore al Santuario di Santa Valeria

Musiche di Puccini, Britten e Reverberi, ma anche di John Lennon, eseguite da un’orchestra di fiati assieme a un coro di voci femminili, per un intenso programma dedicato al senso dell’amore in tutte le sue sfaccettature.

È il suggestivo concerto dal titolo “L’amore salverà il mondo”, che si terrà venerdì alle 21 nel Santuario di Santa Valeria a Seregno: a esibirsi saranno la Filarmonica di fiati Città di Seregno diretta da Mauro Bernasconi e il Coro Sweet Suite di Crema diretto da Giancarlo Buccino. I due ensemble eseguiranno il brano “A Cerimony of carols” per coro di voci femminili e arpa di Benjamin Britten, una fantasia dalla Turandot di Giacomo Puccini, la “Sinfonia per un addio” di Gian Piero Reverberi e “Ballade pour Adeline” di Scott Richards, oltre a “Un amore così grande” di Antonella Maggio e “Imagine” di John Lennon. L’ingresso è libero.

L’evento fa parte della rassegna intitolata “Soli Deo Gloria”, un ciclo di quattro concerti dedicati in particolare alla memoria del medico seregnese Francesco Scamazzo, grande appassionato di musica.

La rassegna si concluderà infine il 10 maggio con il concerto corale “Viaggio intorno a Maria” per voci, organo e flauto, con una decina di brani di musica sacra, dal Cinquecento all’Otto-Novecento, da Giovanni Pierluigi da Palestrina ad Astor Piazzolla, passando per David Willcocks.

F.L.