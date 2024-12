Musica d’autore e Spiriti Guida. L’indie-rock di Cristina Donà

Una delle maggiori cantautrici italiane, un’artista che dagli anni ‘90 ha saputo tessere assieme con eleganza e stile originale la musica d’autore, il rock e un tocco pop. Partita quasi come emula di PJ Harvey, diventata una delle massime esponenti dell’indie italiano, oggi è una delle penne musicali più raffinate in circolazione.

Arriverà venerdì sul palco del Tambourine di Seregno Cristina Donà, che sarà protagonista insieme a Saverio Lanza dello spettacolo dal titolo “Spiriti Guida“: dalle 21.30 al circolo di via Carlo Tenca i due porteranno un concerto in cui accostano al repertorio di Cristina Donà i pezzi di artisti che con la loro musica hanno nutrito e contagiato la formazione e il percorso creativo di Donà e Lanza, proprio come spiriti guida. Dai primi ascolti giovanili a cantautori e band tuttora di riferimento, sarà una rilettura evocativa che attingerà da Battisti come dai Bee Gees, dal melodramma di Monteverdi ai Beatles, passando per Sinead O’Connor, De Gregori, Bjork e David Bowie. Influenze disparate che emergeranno anche nelle canzoni originali di Donà, spesso scritte a quattro mani con Lanza. L’intreccio di questi mondi sonori diversissimi darà vita a uno spettacolo poetico e profondo, indubbiamente curioso. Sulle scene dagli anni ‘90, Cristina Donà è una delle poche cantautrici italiane che ha saputo reinventare la figura dell’interprete e dell’autrice nell’ambito del nuovo rock, guadagnandosi non a caso la stima di giganti come Robert Wyatt e David Byrne. Oggi è indubbiamente un punto di riferimento per le nuove leve della musica italiana.

Saverio Lanza si è invece sempre mosso tra canzone d’autore e musica di ricerca, lavorando anche come produttore e collaborando via via con artisti come Vasco Rossi, Piero Pelù, Biagio Antonacci, Irene Grandi, Stefano Bollani. Come musicista ha condiviso il palco con alcuni dei maggiori jazzisti italiani, come Rita Marcotulli e Fabrizio Bosso. Ad aprire la serata saranno Carryllon, artista brianzola che si muove nei territorio del soul e dell’r&b, e Naeev, al secolo Chiara Addezio, autrice di un indie-folk dai toni intimi, malinconici e meditabondi, con sfumature alternative-pop. L’evento fa parte del festival diffuso Brianza Velenosa.

Ingresso 20 euro più diritti di prevendita e con tessera Arci.