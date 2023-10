Musica da ascoltare e scambiare. I decibel e la passione da collezione

La furia hardcore, l’energia del punk, le suggestioni psichedeliche e la potenza dello stoner-rock, in due serate fitte di musica e di band, per un paio di festival tirati e intensi all’insegna dei gruppi indipendenti. E poi una fiera del disco lunga un giorno, in cui andare a caccia di vinili, cd e articoli musicali di ogni genere e formato, tra rarità e chicche per collezionisti ed appassionati. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la settimana del Bloom. Le luci e gli amplificatori del palco di via Curiel si accenderanno domani alle 21 con la “Go Down Fest“, un evento per festeggiare i 20 anni di vita e attività della Go Down Records, l’etichetta discografica indipendente che dai primi anni Duemila porta avanti un percorso fatto di creatività, passione e libertà artistica. Band storiche e nuove leve della label si alterneranno in concerto per tutta la sera, intrecciando lo stoner psichedelico degli Humulus, trio dalle influenze space rock e metal, con quello dei trevigiani Ojm, che guardano al desert rock e alle sonorità dei Kyuss, ma anche a gruppi come gli Eagles of Death Metal. Insieme a loro i Diplomatics, che si ispirano alla musica del panorama newyorkese degli anni ‘70, in un’energica miscela di punk, rock e new wave. A seguire, dj-set di Dj Henry. Biglietto d’ingresso 15 euro. Sabato alle 21.30 tornerà la rassegna “Tutto Il Nostro Sangue“, arrivata alla sua sesta edizione e dedicata a far conoscere le nuove produzioni e i nuovi artisti che si muovono nella scena underground italiana, facendo circolare realtà e nomi noti accanto ad altri meno affermati ma di indubbio talento.

Proporrà una serata di musica punk hardcore vecchia scuola con i Raw Power, un vero e proprio pezzo di storia del punk italiano dai primi anni Ottanta; con gli Zheros, che dopo un lungo stop torneranno a suonare dal vivo e presenteranno il loro nuovo album intitolato “Zombi Dance“, tra brani tirati e rabbiosi; con i milanesi Incudine, ovvero pezzi diretti dal ritmo furioso e dalle chitarre taglienti e abrasive. Biglietto d’ingresso 8 euro. Domenica, infine, dalle 10 alle 19 la prima edizione della “Fiera del Disco“, una mostra mercato a ingresso libero con migliaia di album e di occasioni. Nel corso della giornata dj-set e altre sorprese.