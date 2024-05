Musica acustica e con la spina. Il punk californiano duetta col rock

Tutta l’energia del punk, con la spina attaccata o in versione acustica. Ma anche due pluripremiati documentari, uno sull’oppositore e dissidente che più ha preoccupato il regime di Putin, l’altro su tradizioni ancestrali e forme di vita refrattarie ai mali della nostra società. Sono i concerti e gli appuntamenti che punteggeranno la settimana del Bloom di Mezzago. Si comincerà già domani alle 21 con il grande cinema, con la proiezione di “Navalny“ di Daniel Roher, premiato agli Oscar e ai Bafta come miglior documentario: a introdurre e commentare la pellicola sarà Gian Piero Piretto, già docente di cultura russa all’università Statale di Milano, studioso della cultura sovietica, scrittore e traduttore, che dialogherà con Saul Stucchi, direttore della rivista di turismo culturale Alibionline.it. Giovedì il Bloom festeggerà il suo compleanno e spegnerà le 37 candeline con un doppio evento: alle 19 la cena a tema “Monti del Cilento“ e alle 21 la proiezione del film documentario “Nessun posto al mondo“ di Vanina Lappa, che concluderà la rassegna “Fra Terra e Cielo“, dedicata alla montagna e alle sue genti. Della pellicola si discuterà insieme alla regista, che sarà presente in sala. Venerdì alle 21.30 si accenderanno invece gli impianti del palco del centro multiculturale di via Curiel per il primo dei concerti della settimana: a scaldare gli animi ci penseranno i PainKillers (nella foto), energica band pop-punk a tinte rock, dai ritmi veloci e dalle chitarre graffianti e distorte, assieme a melodie accattivanti, come da lezione dei Ramones e del punk californiano. Il gruppo presenterà in anteprima i brani del suo ultimo lavoro in studio, dal titolo “In sospeso“, in cui si sentono anche echi di musica trap.

A iniziare a far muovere e cantare il pubblico ci penserà Dae, cantautore che scalderà l’atmosfera con un set acustico di suoi pezzi tratti dal recente Ep “Dove le paure finiscono“, in cui parla di vulnerabilità e coraggio su un tappeto sonoro fatto di indie-rock e punk. Biglietto d’ingresso 10 euro. Sabato alla stessa ora si resterà in tema di esibizioni energetiche con l’arrivo dei Menagramo, duo punk rock acustico che proporrà le canzoni del nuovo disco intitolato “Dental plan“, pubblicato nelle passate settimane. La band suona pezzi veloci e con pochi fronzoli. Ad aprire la serata ci saranno gli Irma, in bilico tra post-hardcore e alternative-rock, e il trio punk rock romagnolo dei Lillians. Biglietto 12 euro.