Musica “a palla“. Tre locali multati in centro

Musica a tutto volume nei locali. La polizia locale ha intensificato i controlli di polizia annonaria e commerciale nel fine settimana per la tutela del riposo delle persone e del consumatore.

Durante lo scorso fine settimana, l’ufficio della polizia annonaria e commerciale del comando di via Marsala ha eseguito una serie di controlli mirati su pubblici esercizi ed esercizi commerciali; l’attività di controllo, in modo particolare, anche in relazione alle segnalazioni raccolte da parte dei residenti nelle zone, si è concentrata su alcuni locali del centro storico "per la violazione connessa alla propagazione della musica al di fuori dei locali".

Ed effettivamente sono state accertete tre violazioni al regolamento di polizia urbana.

Sono stati effettuati anche controlli mirati al contrasto alla vendita e somministrazione di alcol ai minorenni, anche se per fortuna nessun locale è stato colto con le mani nel sacco e quindi non è stata accertata alcuna violazione.

I titolari di due esercizi di somministrazione sono stati sanzionati per SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) annullata. Violazioni quindi a carattere ammnistrativo che comportano altrettante sanzioni pecuniarie.

Infine i controlli della polizia locale sono stati estesi al rispetto delle norme in materie di saldi e all’interno di un centro commerciale dove sono state comminate due sanzioni per violazione all’articolo 117 della legge regionale 6/2010.

I “furbetti“ dei saldi che giocano su finti sconti per gabbare il cliente di turno sono avvisati.

