Il dolore del primo cittadino. L’appello: "Rispettate le regole e le barriere di sicurezza"

Il dolore della città, il progetto dell’alternativa, la speranza che si possano cambiare certe abitudini.

C’è tutto questo nel messaggio che il sindaco Gianpiero Bocca ha rivolto ieri alla città, pubblicando una riflessione che parte dal cordoglio.

"Di fronte a una simile tragedia, è grande il dolore dell’intera comunità. Il pensiero va alla vittima e alla sua famiglia, a cui manifestiamo la nostra vicinanza in questo momento di immensa sofferenza. Questi sono i giorni del lutto e dell’afflizione per una giovane vita spezzata e per una tragedia inconcepibile, ma è importante rinnovare l’appello a tutti, affinché si rispettino sempre ed in ogni caso le regole e le barriere di sicurezza: anche una sola imprudenza può avere conseguenze irreparabili", scrive il sindaco Bocca, che l’altra sera è stato tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia perché stava passando di lì tornando a casa in bicicletta dal Comune.

"Per superare il passaggio al livello, evitare le attese e soprattutto i rischi legati all’incauto attraversamento con le sbarre abbassate, sarà realizzato un sovrappasso il cui progetto è stato da poco ultimato a conclusione del lungo ma inevitabile iter amministrativo necessario, ed i lavori partiranno quanto prima", aggiunge il sindaco Bocca, prima di concludere: "Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene a questa nostra giovane concittadina". Il riferimento citato nel messaggio del sindaco riguarda la realizzazione della passerella sopraelevata sul modello di quella realizzata recentemente nella vicina Varedo.

A giugno 2024 è stato firmato l’accordo tra il Comune di Cesano Maderno e Ferrovienord per realizzare il sovrappasso che "risulta essere l’unica tecnicamente ed economicamente fattibile", si spiega nella nota diffusa a suo tempo da Ferrovienord, che con la firma dell’accordo ha assunto il compito di sviluppare il progetto esecutivo e di gestire, successivamente, l’affidamento dei lavori e la loro esecuzione.

Da parte sua il Comune dovrà approvare il progetto, rilasciare le necessarie autorizzazioni e finanziare i costi per la progettazione ed esecuzione del sovrappasso, per un valore di 2,25 milioni di euro.

Il sovrappasso di corso Libertà è stato definito opera strategica anche in vista della realizzazione della biblioteca civica nell’area di via Solferino e della valorizzazione del quartiere in cui sorgerà il nuovo edificio pubblico, che dovrà essere collegato con il centro cittadino per consentire a tutti gli utenti di raggiungerlo agevolmente ed in sicurezza.

Al momento si è in attesa della presentazione del progetto esecutivo per poter poi partire con l’affidamento dei lavori.

Ad oggi le alternative per superare la linea ferroviaria a Cesano Maderno sono il sottopasso veicolare di via Volta e quello di via Battisti, che tra l’altro sarà a sua volta oggetto di un importante intervento di abbattimento delle barriere architettoniche.

L’opera è stata finanziata qualche mese fa da Regione Lombardia con 2,7 milioni di euro, per consentire un più semplice utilizzo a pedoni e ciclisti.

Ga.Bass.