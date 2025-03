Multietnicità: un bimbo su due qui è straniero

Nel 2024 gli immigrati dall’estero a Monza sono stati 1.030, contro 463 emigrati. La città che cambia si evidenzia soprattutto nelle scuole. Dai dati dell’Ufficio Statistica del Comune di Monza, la popolazione scolastica degli iscritti dell’anno scolastico 2024/2025 è di 14.677 ragazzi, con un decremento rispetto all’anno scolastico 2005/2006 dei più piccoli della scuola dell’infanzia (-16,3%) e della primaria (-3,6%) e un incremento della scuola media (+3,4%) e delle superiori (+3,1%). Per quanto riguarda gli studenti stranieri sono 2885 (più 508 dell’infanzia), con una crescita di 1.863 unità negli ultimi 20 anni. Dal 2005/2006 gli iscritti alla primaria, provenienti dall’estero, passano da 406 a 1.106, alle medie passano di 279 a 694 e alle superiori, da 337 a 1.085. Quindi, aggiungendo anche la scuola dell’infanzia, gli iscritti di origine straniera sono 3393, cioè il 14,3%. Nella scuola Masih, polo di riferimento del quartiere di Cederna, sono oltre il 50% i bambini di origine straniera. "È bello ribadire il senso di unità e di appartenenza in una reltà eterogenea - commenta Anna Cavenaghi -, ma dove accoglienza, condivisione e integrazione fanno da linee guida". Dai dati Istat sono circa 15mila gli stranieri a Monza (su 123mila abitanti). Un terzo (5.900) sono europei; circa 3.100 dall’Africa, 60 dal Nord America, 2.700 dall’America centrale e sud America; 3.600 dall’Asia e meno di 10 dall’Oceania. Il gruppo più numeroso è quello dei romeni, (circa 2.100), seguiti da egiziani (1.500) e peruviani (1.100), un migliaio gli ucraini; poco meno di 1.000 i bengalesi, come singalesi e albanesi.

C.B.