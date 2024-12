Monza: intralciano il traffico per trattare con le prostitute, multati in sette

Monza, 1 Dicembre 2024 - Sette persone sono state multate con una sanzione da 200 euro dagli agenti del Nucleo Interventi Rapidi Motociclisti della Polizia Locale di Monza, impegnati nella notte tra il 28 e il 29 Novembre scorsi in un servizio antiprostituzione.

Dalle ore 21 alle 2 i poliziotti sulle due ruote hanno setacciato tutti i quartieri della città con l'obiettivo di contrastare, in particolar modo, la contrattazione di prestazioni sessuali tra prostitute e clienti, spesso a bordo di veicoli in fermata. Tali situazioni creavano intralcio e pericolo alla circolazione, aggravati dalla scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia notturna.

Durante il servizio, nelle zone di viale Stucchi e del quartiere San Fruttuoso, sono state sanzionate con una multa di 200 euro 7 persone sorprese in flagranza durante la fase di contrattazione di prestazioni sessuali.

I clienti identificati erano uno residente in provincia di Varese, due residenti in provincia di Lecco, due a Monza e i restanti in Brianza. L’età dei clienti variava tra i 30 e i 35 anni, con un’eccezione di un uomo nato nel 1957. Le prostitute, tutte di nazionalità rumena e residenti in Brianza, avevano un'età compresa tra i 20 e i 28 anni.