Moto sotto il fugone dei disabili, grave ventenne

Non sono ancora terminate le lacrime per il drammatico incidente che è costato la vita a Riccardo Vinci di appena 16 anni, avvenuto a Lissone, che la Brianza è nuovamente in grande apprensione per un giovane motociclista. Si tratta di un 20enne protagonista di un nuovo grave sinistro, nel tardo pomeriggio di ieri, avvenuto a Cesano Maderno. Uno scontro con un furgone adibito al trasporto di persone disabili, che ha fatto incastrare il ragazzo sotto il mezzo. Liberato solo dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono molto serie.

È successo intorno alle 17.15 nel quartiere Molinello. L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, per cercare di accertare le eventuali responsabilità. Di certo si sa che il giovane era a bordo della sua potente moto e stava percorrendo la zona di piazza Monte Bianco. A un certo punto, lungo la strada ha incrociato un furgone attrezzato. Non è chiaro quale possa essere stato il problema. Forse una disattenzione o una imprudenza. Purtroppo, nessuno dei due conducenti è riuscito a evitare l’impatto: né il tempo né lo spazio necessario. Così il ragazzo è scivolato e si è incastrato sotto l’altro mezzo. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati due mezzi del 118, una automedica e una ambulanza. Ma anche i pompieri, i carabinieri e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare dei cuscini di sollevamento pneumatici ad alta pressione per estrarre il ferito. Sul posto l’autopompa da Desio e il carro fiamma da Seregno. Dopo i primi soccorsi sul posto, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo, a Monza.

I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze ed effettuato i primi rilievi. La polizia locale ha chiuso la strada e ha cercato di gestire gli inevitabili, forti, disagi nella circolazione, in orario di punta. La strada è stata riaperta poco prima delle 19. Adesso le attenzioni e le speranza sono concentrate principalmente verso l’ospedale, sperando in notizie positive.

Ale.Cri.