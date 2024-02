Addio a Oreste Pitau, anima dell’Adoc Monza e Brianza

Monza, 5 febbraio 2024 – Addio a Oreste Pitau. Consigliere e collaboratore dell’Associazione consumatori Adoc Monza e Brianza si è spento a 75 anni. Buona parte della sua vita l’ha spesa proprio a tutela e a difesa dei diritti delle persone.

"Lo ricordo con infinito affetto in particolare per le sue doti di bontà e competenza nel difendere i diritti di tutti i cittadini. Caratteristiche che lo hanno portato a battersi per il riconoscimento dei diritti delle persone che si rivolgevano a noi. L’associazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Oreste e a tutti i suoi cari”, spiega il presidente di Adoc Monza e Brianza, Antonio Parrella.