Morto Eugenio Canali, addio al re dell’eleganza che vestiva attori e presidenti: Brianza in lutto

L’immagine è storica. Barack Obama ha appena vinto le sue prime elezioni per diventare presidente degli Stati Uniti d’America. Saluta la folla davanti alla Casa Bianca, alza il braccio in segno di trionfo. Dalla fodera della sua giacca spunta un’etichetta: sopra c’è scritto Canali. Trionfo dell’abbigliamento di lusso, degli abiti da uomo più eleganti e chic. Giacche, pantaloni, camicie, cravatte, cappotti. Alta sartoria, puro “made in Brianza”.

È morto sabato Eugenio Canali, 89 anni, presidente onorario dello storico marchio brianzolo. Un marchio i cui abiti avevano fatto (e ancora fanno) la storia. Origine marchigiane, i fratelli Giacomo e Giovanni avevano aperto la prima sartoria a Triuggio nel 1934. Eugenio, con i fratelli Genesio e Giuseppe, aveva portato avanti l’attività di famiglia, convertendo negli anni Sessanta la produzione di impermeabili, la prima specialità, in capispalla maschili di qualità.

La piccola sartoria negli anni era diventata una Spa di livello mondiale, che aveva firmato le giacche fra gli altri di attori come Robert De Niro, Al Pacino, Gene Hackmann. Dustin Hoffman, Al Pacino, George Clooney. Con cinque stabilimenti (uno a Sovico), 1.400 dipendenti, 190 boutique sparse in tutto il pianeta. Di recente, il Gruppo Canali aveva firmato un accordo con l’Istituto Secoli, scuola milanese di formazione, per creare prototipisti del futuro. Eugenio Canali da Triuggio, dove era stato anche sindaco, si era trasferito a Monza nel 1961 dopo il matrimonio con Anna.

Oltre alla moglie, lascia i figli Marco, Paolo, Maria Grazia, Elisabetta e Stefano, che alla terza generazione è oggi il presidente della società. "È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del nostro Presidente Onorario Eugenio Canali. Salutiamo un padre, uomo e imprenditore straordinario – ha fatto sapere l’azienda – . Il profondo impatto sul mondo della moda maschile con il suo instancabile impegno a sostegno del “made in Italy”, sarà ricordato ben oltre i confini dell’azienda che ha saputo trasformare in un emblema dell’eccellenza sartoriale italiana nel mondo. La sua leadership visionaria, la sua saggezza e soprattutto la sua etica continueranno a ispirare la terza generazione alla guida dell’azienda. Ci mancherà per sempre ma non sarà mai dimenticato". I funerali saranno celebrati domani, alle 10.45, a Monza in Duomo.