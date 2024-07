È morto Benito Boz, addio allo storico chef del Pertegà e custode del mitico bollito misto

Profondo cordoglio ha destato in città la scomparsa di Benito Boz, figura storica della ristorazione in Brianza titolare per oltre mezzo secolo del ristorante Pertegà di Seregno. Aveva 88 anni. Benito Boz Aveva iniziato a lavorare a quindici anni come garzone nell’allora locanda di via Vignoli gestita da Francesco Borgonovo (soprannominato Pertegà perché originario della frazione Perticato di Mariano Comense) e dalla sorella Maria.

Nel 1963 Benito Boz rilevò il locale portando avanti la tradizione culinaria già a quei tempi rinomata e specializzata per il bollito misto: la testina, la lingua, lo zampone, il cotechino, la salsa verde, la mostarda e per i piatti tipici brianzoli come la cassouela, il fogliolo, la trippa e il brasato. Per molti anni la trattoria del Pertegà è stata anche la sede di numerose associazioni e società sportive tra cui il glorioso Fbc Seregno Calcio.

Nel 1985, coadiuvato dai figli Paolo, Alberto, Cristina, e dalla moglie Liliana, Benito trasferì l’attività in un ben più grande ed eccogliente locale costruito proprio di fronte alla vecchia osteria. Un ristorante moderno che ancora oggi porta avanti la tradizione di una cucina brianzola particolarmente apprezzata dai buongustai. Nel 2015 l’amministrazione comunale di Seregno ha premiato Benito Boz con una targa ”per aver contribuito a scrivere una delle pagine più belle della nostra tradizione locale attraverso l’amore per la cucina e la sapiente scelta dei migliori sapori della nostra terra”. I funerali di Benito Boz saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesetta dei Vignoli.