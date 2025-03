Morsi, liti, sequestri, violenze. Un anno vissuto pericolosamente

Quante cose possono succedere in un anno, specialmente per un ente come Enpa che porta avanti innumerevoli missioni per salvaguardare gli animali. Il 2024 è stato pieno di attività, progetti ed eventi che meritano di essere ricordati. Questo è possibile grazie al documento “Un anno in numeri”. In 13 pagine racchiude qualunque informazione riguardante l’attività di Enpa svolta nel 2024.

Inizia con i dati relativi ai componenti della vasta rete sociale che permette il funzionamento dell’ente. Parliamo di 713 soci, 236 volontari e 6 operatori. Tutti fondamentali per la realizzazione dei progetti Enpa, non solo da un punto di vista economico ma anche per disponibilità e tempo dedicati all’ente. Senza di loro gli animali in difficoltà che il rifugio ospita non riceverebbero aiuto. Invece, le porte di Enpa sono sempre aperte e nel 2024 vi sono stati 317 ingressi al canile, 624 al gattile e 565 nel reparto animali diversi. Reparto che ospita svariate specie di animali: tra i più numerosi vi sono roditori, conigli e volatili. Sul podio i piccioni ornamentali, con 143 ingressi.

I numerosi ingressi fortunatamente sono bilanciati da altrettanti affidamenti e, in data 31/12/2024, Enpa contava un totale di 70 cani, 53 gatti e 320 animali diversi. Non sarebbe possibile salvare tutti questi animali senza la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato ben 167 situazioni di presunto maltrattamento. Dal nucleo anti-maltrattamento sono state gestite 1.003 email, sono stati effettuati 214 sopralluoghi a seguito di segnalazioni e sono stati sequestrati 12 animali con l’aiuto delle forze dell’ordine.

Anche il lavoro dell’ufficio legale è stato di fondamentale importanza soprattutto riguardo le controversie relative ad animali in condominio (13). L’ufficio si è anche occupato di gestire 2 casi di morsicatura tra cani o a persone, 2 casi di sfratto com animali e altre controversie.

Enpa si è anche occupato di formare i più giovani attraverso percorsi di orientamento tenuti in 6 scuole. Altri percorsi didattici sono stati dedicati ai bambini della scuola primaria in 2 scuole di Monza e 2 di Brugherio. L’ente si è anche dedicato alla realizzazione di eventi aperti a tutti, come “pulizie di primavera”, “primavera in mongolfiera” o i mercatini di Natale, in occasione dei quali sono state proposti gli innovativi “canettoni”. Anche il banco alimentare ha avuto successo, contando un totale di 848 kg di cibo raccolti.