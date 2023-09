MONZA: Un “elicottero” con le ruote per ogni emergenza - Beta Utensili e Lombarda Motori Una Volkswagen ID.5 GTX 4Motion a zero emissioni dotata di 330 cavalli 4x4 con le stesse dotazioni di un elicottero per affrontare qualsiasi emergenza. Un dono speciale per il servizio del 118 da parte di Cancro Primo Aiuto.