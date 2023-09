Monza: Ubriaca morde gli agenti in centro: arrestata

Ubriaca, urlava in centro alle 2 del mattino e ha aggredito i poliziotti che tentavano di fermarla.

Venerdì verso l’1.25 una Volante è intervenuta in via Italia dove una donna dello Zimbabwe di 31anni, in evidente stato di ubriachezza, urlava e si dimenava per le vie del centro. Invitata a calmarsi, ha aggredito e insultato in inglese i poliziotti. In Questura ha continuato a inveire e ha graffiato una agente provocandole una contusione al posto. Rilasciata, ha ripreso a urlare ancora per strada costringendo i poliziotti a tornare a bloccarla. A questom punto ha morso il braccio di un agente cercando di prenderlo a calci. ​

Alla fine la donna è stata arrestata per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al processo per direttissima il Giudice ha convalidato l’arresto.

Da.Cr.