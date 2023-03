Monza, senzatetto colpito con una bottiglia e derubato da due sbandati

Gli agenti hanno restituito il maltolto al senzatetto

Monza - Un equipaggio delle Volanti della Questura, transitando lungo Via Buonarroti angolo Via Silvio Pellico, ha trovato un cittadino italiano a terra in stato di agitazione e dolorante, che con una mano si teneva il retro della testa. L’uomo indicava ai poliziotti due giovani extracomunitari che si stavano allontanando lungo la Via Silvio Pellico, riferendo di essere stato picchiato e rapinato da loro.

Subito veniva allertata anche un’altra pattuglia e l’inseguimento dei due giovani continuava lungo la Via Pascoli e Via Ugo Foscolo. Da qui i due si dividevano percorrendo strade differenti e cambiando numerose volte senso di fuga, provocando pericoli anche alla circolazione dei veicoli. I giovani marocchini venivano, comunque, bloccati ma si opponevano con resistenza, cercando di divincolarsi con calci e pugni, colpendo un agente intervenuto, il quale riportava una contusione al ginocchio.

I due, una volta fermati, venivano portati nel luogo ove si trovava la vittima, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza per il trasporto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza, ove sarebbe stato medicato e dimesso con “traumi contusivi alla testa” guaribili in cinque giorni. La vittima, un italiano 51enne, senza fissa dimora, riferiva di dormire presso l’ex macello di Monza sito in Via Buonarroti ove da tempo aveva trovato un riparo occasionale.

Durante le prime ore del mattino, nella struttura avevano fatto irruzione i due nordafricani, che lo avevano derubato, in particolare di uno zaino con all’interno un portafogli e 30 euro in contanti e una cassa bluetooth, e pretendendo, altresì, che consegnasse loro il cellulare. Uno dei due ha addirittura brandito una bottiglia di vetro trovata sul posto, frantumata usata come arma, mentre l’altro lo colpiva al capo causandogli la ferita, per poi darsi alla fuga.

Di fronte agli agenti l’uomo, riconosceva gli aggressori. I due sono stati sottoposti a perquisizione e trovati con addosso il bottino, che veniva restituito alla vittima. Quindi sono stati portati in carcere.