Monza-Resegone di gambe e cuore. La gara dà speranza ai piccoli pazienti

Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato sarà il giorno della Monza-Resegone, la storica ed eroica gara organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi che con l’edizione di quest’anno (la numero 62) celebra 100 anni dalla prima edizione. Una competizione sportiva, ma anche un simbolo di passione, resistenza, spirito di squadra. E solidarietà. Ancora di più quest’anno. Perché per festeggiare il traguardo del secolo, la Sam ha deciso di regalrsi un libro speciale - “Monza Resegone 100 anni di corsa, amicizia e passione” - che racconta la storia e le emozioni vissute lungo il percorso della gara attraverso i suoi valori, le fotografie e gli aneddoti. Il volume, realizzato con il sostegno di Gioielleria Colombo, verrà consegnato a tutte le squadre classificate in occasione delle premiazioni, il 28 giugno in piazza dell’Arengario a Monza, punto di partenza della gara. Il libro sarà comunque acquistabile con un contributo minimo di 10 euro: il ricavato sarà utilizzato per sostenere i progetti di ricerca, cura e assistenza del Comitato Maria Letizia Verga contro le leucemia infantili.

Una ragione in più, dunque, per seguire la Monza-Resegone e gli oltre 900 atleti che, a squadre di tre persone, nella modalità ‘Classic’ o a staffetta nella modalità ‘Relay’ affronteranno i 42 chilometri da Monza fino alla Capanna Alpinisti Monzesi, il rifugio che la Sam aveva fatto costruire nel 1911 sul Resegone. La partenza dei primi frazionisti della modalità ‘Realy’ sarà alle 20 e alle 21 toccherà agli atleti della gara ‘Classic’ ad essere chiamati squadra per squadra sulla pedana che darà il via all’edizione del centenario della Monza Resegone nella sua storica versione. "Sarà un evento straordinario che celebra cento anni di storia e di passione per la corsa – l’orgoglio di Enrico Dell’Orto (nella foto), presidente della Società Alpinisti Monzesi –. Quella di sabato prossimo sarà una notte indimenticabile, un grande momento di festa e condivisione tra atleti e cittadini".

M.Galv.